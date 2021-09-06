Тбилиси, 6 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Работа городского транспорта в Грузии может быть возобновлена в ближайшее время, если темпы распространения коронавируса в стране продолжат спадать. Об этом 6 сентября сообщила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

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«Как только риски снизятся, а мы ожидаем этого в ближайшие дни, нормальное функционирование муниципального транспорта будет восстановлено», — сказала Габуния.

Она отметила, что члены межведомственного комитета по защите населения от коронавируса понимают важность для населения общественного транспорта, но пока риски распространения коронавируса серьёзней, чем экономические последствия.

Напомним, власти Грузии приостановили работу городского общественного транспорта с 14 августа до 4 сентября. Потом это ограничение продлили до 13 сентября.