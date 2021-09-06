Стокгольм, 6 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Администрация стокгольмской больницы Södersjukhuset приняла решение об открытии нового отделения для пациентов с COVID-19, которое будет работать на постоянной основе. Об этом 6 сентября написала газета Dagens Nyheter.

Стокгольм, Швеция

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«Мы создаем совершенно новое отделение, которое всего за час сможет переоборудоваться в ковид-отделение. По нашей оценке, нам еще долго придется оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19», — заявила менеджер больницы Аннели Лильегрен в интервью Dagens Nyheter.

По данным газеты, сейчас в лене Стокгольм 98 человек получают медицинское лечение от COVID-19. 16 человек находятся в реанимации.

«Я полагаю, что тот факт, что у нас будет постоянно действующее ковид-отделение будет способствовать спокойствию граждан», — отметила Лильегрен.