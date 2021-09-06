Стокгольм, 6 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В шведском риксдаге снимают ковид-ограничения и теперь к принятию участия в заседаниях смогут быть допущены все 349 народных избранника. Об этом 6 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Self-taken Риксдаг

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С 16 марта 2020 года деятельность риксдага была ограничена из-за пандемии. Чтобы снизить риск распространения инфекции, лидеры фракций и спикер договорились сократить присутствие депутатов с 349 до 55 в случае голосования. Естественно, что мандаты на 55 человек были распределены в соответствии с раскладом голосов после выборов 2018 года.

Теперь лидеры фракций и тальман заключили новое соглашение, согласно которому 14 сентября на здание смогут попасть все 349 человек.

«Я исхожу из того, что все депутаты вакцинированы», — заявил тальман Андреас Норлен в интервью новостной службе ТТ.