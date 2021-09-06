Стокгольм, , 15:28 — REGNUM 4 сентября депутат риксдага Инге Стольгрен («Социал-демократы») был уличен полицейскими в нетрезвом вождении после прохождения алкотеста. 6 сентября парламентарий заявил о сложении своих полномочий по собственной инициативе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Пьянству нет!

В пресс-релизе, который он сам разослал в СМИ, Стольгрен отмечает, что «глубоко сожалеет о случившемся и понимает, что это повлияет на доверие людей». Отмечается, что сейчас Стольгрен отказывается разговаривать с журналистами после публикации пресс-релиза.

«Он наткнулся на полицейских в Нючёпинге, и полиция зафиксировала количество алкоголя в его крови, достаточное для того, чтобы лишить водительских прав», — заявил в интервью SVT первый омбудсмен «Социал-демократов» в Сёдерманланде Роджер Юнггрен, который также является близким другом Стольгрена.

«Инге — хороший друг. Мы осуждаем его поступок, но не его самого как человека. Теперь дело за юристами», — добавил Юнггрен.