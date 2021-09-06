Москва, 6 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. 57% школьников и студентов планируют сделать карьеру в сфере IT, чуть менее четверти опрошенных отметили, что их работа точно не будет с этим связана, а еще 21% пока не определились с выбором будущей профессии. Об этом 6 сентября рассказали корреспонденту ИА REGNUM в международной школе программирования и математики.

Itfest.narfu.ru Участники XIII Международного молодежного фестиваля информационных технологий «IT-Архангельск»

Проведенный среди 1 538 школьников и студентов опрос показал, что 86% российских молодых людей находят привлекательной и престижной профессию IT-разработчика, а 74% респондентов увязывают умение программировать с личным успехом в жизни.

Молодежь также убеждена в том, что наиболее перспективные профессии будущего связаны с ИТ, а навыки программирования в принципе будут полезны в любой профессии. Кроме того, исследование показало наличие определенных стереотипов, так 58% опрошенных школьников и студентов (53% девушек и 61% юношей) считают профессии в области IT чисто мужским занятием. В тоже время девушки чаще, чем юноши соглашаются с тем, что основы программирования необходимы людям любой профессии.

Еще один интересный вывод, который сделали исследователи: несмотря на то, что каждому четвертому школьнику скучно на уроках информатики, 71% опрошенных ребят в дальнейшей жизни пользуются приобретенными на занятиях навыками.

Помимо общеобразовательных программ, 61% опрошенных ребят изучают программирование дополнительно — вне учебных заведений. 25% из них делают это онлайн, 18% посещают специализированные курсы и еще столько же — комбинируют онлайн и офлайн-обучение.

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