Москва, 6 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В настоящее время экономике России не нужно повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«Скорее всего, [на предстоящем заседании] ЦБ РФ повысит ключевую ставку в диапазоне от 0.25 до 0.5, исходя из логики последних действий и прогнозов самого ЦБ, — сказал экономист. — Рост ключевой ставки может быть максимум на 0.5».

При этом он подчеркнул, что в настоящее время есть причины не трогать ставку.

«Например, разворот цен на ряде мировых товарных рынков, что замедлит и потребительскую инфляцию. Примерно на этих уровнях ситуация между интересами вкладчиков и заемщиков банков мне видится сбалансированной. Снижаются темпы прироста кредитования. Лучше взять паузу с повышением ключевой ставки», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, на что будет ориентироваться Банк России принимая решение о значении ключевой ставки.