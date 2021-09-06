Москва, 6 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Минздрав Армении одобрил применение на территории республики российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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«Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран», — заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что вакцину «Спутник V» в Армении одобрили в феврале 2021 года. «Спутник Лайт» является однокомпонентным аналогом ранней версии препарата.

В Армении с 1 октября сотрудники госучреждений и предприятий в ряде сфер должны быть привиты от COVID-19, или сдавать тесты на коронавирус каждые 14 дней.