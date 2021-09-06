Киев, 6 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Настоящей победой в «войне с Россией» будет мир на условиях Украины, а также её присоединение к ЕС и НАТО, заявил на конференции главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ

Заявление силовика приводит пресс-служба министерства обороны, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, присоединение Украины к ЕС и НАТО «сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против государства».

Залужный отметил, что речь идёт не просто о переходе на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками или администрировании, а о ментальных изменениях. При этом он признал, что для достижения этой стратегической цели Киеву нужно «сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах».

Напомним, что ранее Залужный в эфире украинского телевидения заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату.