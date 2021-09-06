Москва, 6 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован вопреки попыткам его остановить. Об этом 6 сентября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Pjotr Mahhonin Газопровод «Северный поток — 2»

По его словам, перед окончанием строительства газотранспортной магистрали противники СП-2 в Германии активизировали работу по срыву проекта. Однако их попытки не увенчаются успехом.

«Остановить «Северный поток — 2» невозможно, он будет достроен», — сказал Рар.