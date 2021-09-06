Рига, 6 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. С понедельника, 6 сентября, в Риге и других самоуправлениях Латвии пройдут учения Национальных вооруженных сил страны Namejs 2021. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Mil.ru Учения

Учения пройдут в Риге, Юрмале, Олайне, Марупе, Кекаве, Балдоне, Бауске и Ропажи. Целью учений является проверка и повышение готовности подразделений для выполнения задач национальной обороны как самостоятельно, так и в рамках системы коллективной защиты. Активная фаза военной подготовки проходит вне военных объектов, чтобы максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке.

Во время учений военнослужащие 1-й Рижской бригады и национального ополчения «Земессарги» будут патрулировать улицы и защищаемые объекты гражданской инфраструктуры, устраивать укрытия, патрульные базы и контрольно-пропускные пункты, а также выполнять другие учебные задания.

Окончание учений намечено на воскресенье, 12 сентября.