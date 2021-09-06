Джакарта, 6 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 13 сентября 2021 года, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

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«Наряду с улучшением ситуации с COVID-19 в период с 7 по 13 сентября можно внести несколько изменений в деятельность сообщества», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Послабления коснутся мест отправления культа, ресторанов и торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 38 млн человек.