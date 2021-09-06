Москва, 6 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Российские власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Гвинее граждан РФ, где накануне произошел военный переворот, и среди нет пострадавших. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«По информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что российское внешнеполитическое ведомство рекомендует жителям РФ воздержаться от поездок в названную африканскую страну до момента нормализации ситуации в ней.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что визит главы МИД Гвинеи Ибрахима Халила Кабы в Россию, который должен был состояться на нынешней неделе, отменен из-за военного переворота в африканской стране.