Скопье, 6 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Северной Македонии 5 сентября в результате исследования 5416 образцов выявили 459 новых носителей коронавируса. 368 пациентов в стране выздоровели. За день умер 21 носитель вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 180 045 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6065. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 158 809 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 15 171 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.