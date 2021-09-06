Стокгольм, 6 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Швеции действует рекомендация Агентства общественного здравоохранения, в соответствии с которой работодателям по возможности рекомендовано перевести всех своих сотрудников на дистанционный режим работы. Срок постановления заканчивается в сентябре, однако до сих пор в ведомстве не разъяснили порядок действия рекомендации после наступления октября. Об этом 6 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Агентство общественного здравоохранения должно выступить и обнародовать решение как можно скорее», — заявила председатель Ассоциации предпринимателей Швеции, в которую входят порядка 60 000 тысяч предприятий, Карин Линдфельт.

Линдфельт также отметила, что со своей стороны она не станет давать советы ведомству, а именно стоит ли ему рекомендовать возврат сотрудников на рабочие места и в соответствии с какими критериями это можно сделать (уровень вакцинации на предприятии, размер производственной или офисной площади для соблюдения мер по социальному дистанцированию и так далее).