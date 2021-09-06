Тбилиси, 6 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Решения властей Грузии о мерах профилактики пандемии в Грузии зависят от политической ситуации в стране. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе 6 сентября журналистам.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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Он отметил, что врачи в координационном совете по защите населения от коронавируса находятся в меньшинстве.

«В стране политика стоит выше эпидситуации. Хотя весной прошлого год было больше солидарности. Сегодня, к сожалению, тема COVID-19 стала главной темой между политическими партиями», — сказал врач.

Журналисты также задали вопрос Гамкрелидзе, было решение отменить большинство карантинных мер в стране «популистским» решением перед выборами. Врач не стал отвечать на вопрос и предложил его задать политикам.

Напомним, основные карантинные меры в Грузии были отменены в июне. Гамкрелидзе тогда выступил против. В августе в стране началась четвёртая волна пандемии, показатели которой стали самыми высокими за всё время. Власти начали ужесточать карантинные меры.