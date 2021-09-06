Канберра, 6 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Квинсленде (северо-восток Австралии) не зарегистрировано ни одного нового случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 сентября сообщила премьер-министр штата Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

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«У нас 53% всех жителей Квинсленда, имеющих право на вакцинацию, получили первый компонент, и 34,51% считаются полностью вакцинированными», — заявила Палащук.

Как заявила главный санитарный врач Квинсленда Джаннет Янг, в настоящее время в штате нет вспышки коронавируса как таковой, однако граждане должны носить маски и соблюдать все ковид-ограничения.

Янг также отметила, что временной промежуток между получением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 останется неизменным — 12 недель.