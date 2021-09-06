Приштина, Сербия, 6 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 5 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 24 носителя коронавируса.

Tobias Kienze Призрен. Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По официальным данным, в результате исследования 10 614 образцов в крае 5 сентября было выявлено 890 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1712 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили 152 069 случаев заражения, 123 852 пациента уже здоровы, 2630 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 24 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 26 888.

Высокая смертность заставила правительство Косово ужесточить ограничения: введен карантин и строгий масочный режим. В Косово произведено лишь 922 623 инъекции вакцины от коронавируса, 307 467 человек получили две дозы вакцины.