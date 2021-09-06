Канберра, 6 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. 5 сентября в Сидней (штат Новый Южный Уэльс) прибыли первые два самолета, на борту которых находилась вакцина от COVID-19 производства Pfizer, предназначенная для ускорения темпов иммунизации в Австралии в этом месяце в рамках сделки с Великобританией об обмене четырех миллионов доз вакцины. Об этом 6 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Вечером 5 сентября в международном аэропорту Сиднея приземлились два борта из лондонского аэропорта Хитроу, сообщили в офисе премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Всего из Великобритании прибыло 457 000 доз.

Сделка с Великобританией значительно увеличивает наличие в Австралии мРНК-вакцин в сентябре — примерно до 10 миллионов, в то время как страна, особенно такие штаты, как Новый Южный Уэльс и Виктория, стремится достичь целевых показателей по полной иммунизации 70 и 80% населения.

Отмечается, что темпы вакцинации в Австралии оцениваются в два миллиона человек в неделю.