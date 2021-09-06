Нижний Новгород, 6 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Новгорода перечислила 1 млн 265 тысяч рублей мошеннику, представившемуся «военным хирургом». Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Цитата из к/ф «12 стульев» режиссер Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

68-летняя женщина рассказала полицейским о том, что в течение нескольких месяцев общалась со злоумышленником в социальной сети. После чего он попросил её оплатить таможенный сбор за контейнер с личными вещами.

При этом «друг по переписке» утверждал, что ему якобы необходимо было переслать миллион долларов и золотой слиток, которые должны были прибыть в Россию из-за границы.

Введя в заблуждение пенсионерку, мошенник убедил её взять крупную сумму денег в долг и перечислить их на указанный расчетный счет.

После этого общение прекратилось, и пожилая нижегородка поняла, что её обманули.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленника удастся поймать, то ему будет грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 млн рублей.