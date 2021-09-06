Баку, 6 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Частным школам Азербайджана, которые начали занятия с 1 сентября, запретили учить детей в очном формате. Об этом 6 сентября сообщает агентство АПА.

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По информации журналистов, частные школы успели проработать в традиционном режиме три дня, после этого им пришло указание от минобразования страны, в котором говорится, что до решения оперштаба по борьбе с коронавирусом занятия можно проводить только дистанционно.

«Было дано соответствующее указание о том, что частные школы не могут начать свою деятельность в традиционном порядке. Правила должны быть одинаковыми для всех школ», — ответили на запрос журналистов в пресс-службе минобразования.

Стоит отметить, что в государственных школах Азербайджана занятия начинаются 15 сентября. Оперштаб не принял решения о том, в каком формате должны проходить занятия в сентябре.