Джакарта, 6 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4413 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 6 сентября 2021 года в Индонезии выявили 4 133 433 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, в течение дня количество выздоровевших пациентов выросло на 13 049 человек. Всего побороть коронавирус в стране смогли побороть 3,8 млн человек.

В период с 5 по 6 сентября 2021 года от COVID-19 умерли 612 человек. Всего эпидемия унесла жизни 136 473 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель посла Индии в Индонезии Басир Ахмад заявил, что его страна готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией.