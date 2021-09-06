Сеул, , 13:32 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл 6 сентября видеоконференцию с министрами торговли ОАЭ и Египта, с которыми обсудил пути расширения экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи с министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом аз-Зейуди, представитель Южной Кореи отметил, что две страны наладили сотрудничество в нефтяной сфере и сфере атомной энергетики, а также призвал правительство ОАЭ к сотрудничеству в сфере водорода и возобновляемых источников энергии. Он также предложил как можно скорее возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

В ходе встречи с министром торговли и промышленности Египта Невином Гамеа, Ё Хан Гу призвал начать переговоры о создании зоны свободной торговли как можно скорее.

Представители двух стран также сошлись во мнении относительно необходимости расширения сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, наука и техника, оборона, а также совместной работы над поддержанием и развитием транспортной и логистической сети через Суэцкий канал.

В свою очередь, Невин Гамеа высоко оценил вклад Южной Кореи в экономическое развитие Египта.