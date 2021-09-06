Таллин, 6 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. От увеличения числа пациентов с коронавирусом самую тяжелую нагрузку испытывают небольшие больницы в Южной Эстонии, и, если таких пациентов прибавится, может пострадать плановое лечение. Об этом сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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«Мы надеемся сохранить баланс между лечением коронавируса и плановым лечением, но поддерживать баланс в больницах Южной Эстонии, где наблюдается постоянный рост заболевших, сложно», — заявил Суле.

По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что многие работники больниц сейчас проводят вакцинацию, в том числе выездную. Например, в клинике Тартуского университета этим заняты почти сто человек.

Суле сообщил, что в настоящее время по всей Эстонии наименьшее количество пациентов с коронавирусом зафиксировано в больницах уезда Ярвамаа (центральная Эстония) и Нарвы, в остальные палаты заполнены почти полностью — по шесть и более пациентов.

Наибольшая нагрузка приходится на клинику Тартуского университета, где находятся 52 пациента с COVID-19, девять из которых нуждаются в интенсивной терапии.