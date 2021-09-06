Таллин, 6 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. За воскресенье, 5 сентября, жителям Эстонии было введено 2 342 дозы вакцины — всего в общей сложности в стране использовано 1,3 млн доз. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Вакцина

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Таким образом, охват вакцинацией взрослого населения хотя бы одной дозой составил 64,9%.

По положению на утро 6 сентября, в больницах с коронавирусом находятся 147 пациентов (днем ранее было 142), 81% из них не были вакцинированы, у 19% пройден курс вакцинации. За сутки в Эстонии скончался один человек — женщина в возрасте 98 лет.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3 357 тестов на коронавирус, из которых 212 оказались положительными. Среди новых инфицированных 161 не был привит от коронавируса, 51 — прошел полный курс вакцинации.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 367,2 случая на 100 000 человек.