Москва, 6 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Рубль 3 сентября продолжил укреплять позиции в паре с долларом, который получил удар от статистики по рынку труда США и просел по всему спектру рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Пара доллар/рубль отметилась на минимумах конца июня в районе 72,40 руб., слегка отскочив к закрытию сессии.

Сегодня, 6 сентября, котировки открылись гэпом вверх, но остаются под отметкой 73 руб., которая выполняет функцию ближайшего сопротивления.

Официальный отчет показал, что в прошлом месяце американская занятость выросла всего на 235 тыс. Результат оказался втрое слабее прогнозов и закономерно ударил по доллару на снижении ожиданий сокращения покупок активов ФРС в этом году. Однако еще более уверенному росту нашей валюты помешала медвежья коррекция на рынке нефти во второй половине торгов пятницы.

Сегодня USD перешел к технической коррекции, хотя ее масштабы выглядят довольно скромно. Рубль остается на довольно высоких позициях, отчасти благодаря отскоку нефти после утренней просадки.

В связи с празднованием Дня труда в США, где рынки сегодня закрыты, ликвидность в целом обещает быть низкой, что чревато кратковременным резкими колебаниями в том числе на валютных площадках.

Если нефть воздержится от новой просадки, пара доллар/рубль сегодня останется под отметкой 73 руб. до конца торговой сессии», — считает эксперт.

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