Белгород, 6 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Проект изменений проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде не согласован с ГИБДД. Об этом 6 сентября на оперативном совещании в правительстве заявил начальник Госавтоинспекции Олег Толстой.

Www.beladm.ru Ремонт проспекта Б. Хмельницкого в Белгороде

На одной из главных автомагистралей Белгорода по планам мэрии оборудуют несколько наземных пешеходных переходов и автобусных остановок. По мнению Олега Толстого, отказ от карманов для общественного транспорта на загруженной улице увеличит количество ДТП, а средства, выделяемые на реконструкцию проспекта, можно было бы направить, в том числе, на обустройство лифтов для подземных переходов. Глава управления Госавтоинспекции заявил, что проект не был согласован, хотя работы уже активно ведутся.

«Я предлагаю создать согласительную комиссию со всеми участниками проекта. Необходимо выяснить, почему проект не был согласован с ГИБДД. В следующий понедельник жду доклад по этому вопросу», — сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Пешеходные зебры планируют открыть до конца 2021 года, новые остановки обустроят у края проезжей части.