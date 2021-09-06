Москва, 6 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В столице России заканчивается период холодной погоды и к концу недели может начаться бабье лето. Об этом 6 сентября сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

«Период холодной погоды, когда температура воздуха градусов на пять оказалась ниже климатической нормы и вчерашний день больше соответствовал 1 октября, он заканчивается. Атмосферное давление будет повышаться, мы будем находиться во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры произойдет за счет ночной и дневной температуры», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик указала, что в ночь на 7 сентября в Москве не ожидается выпадение осадков и температура воздуха должна быть на несколько градусов выше, чем сутками ранее.

При этом Позднякова добавила, что днем 7 сентября в российской столице прогнозируется облачная погода с небольшим кратковременным дождем, температура воздуха +13… +15 °C, а в Подмосковье — +12… +17 °C.

«В среду практически характер погоды не изменится, останется так же и в четверг, потому что мы будем находиться в зоне теплого атмосферного фронта. В последующие дни осадков станет значительно меньше. В пятницу и субботу погода без осадков. Минимальная температура около 10 градусов, по области — не ниже плюс 5, дневная температура плюс 15−20 градусов. Я бы назвала это началом бабьего лета», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве 6 сентября.