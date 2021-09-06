Сеул, 6 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 8305 человек. Об этом 6 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 6 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 30 005 459 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 58,4%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 15 243 171 человек, препаратом AstraZeneca — 11 078 454 человека, препаратом Janssen — 1 268 590 человек, Moderna — 2 415 244 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 7 984 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 17 751 820 человек.

За последние два дня (4 — 5 сентября) в стране было зарегистрировано 2451 случай побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 192 559 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на четыре человека, до 558 человек.