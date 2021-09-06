Москва, 6 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Армения», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале 2021 года, Армения одобрила применение двухкомпонентной российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».