Вальядолид, Испания, 6 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Более 600 испанских ученых и экспертов соберутся 8 сентября на встречу в Леонском университете. Об этом сообщает испанское издание La Razón.

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На встрече специалисты представят более 800 докладов о пандемии и других проблемах со здоровьем и здравоохранением, связанных с COVID-19.

Инициаторами созыва консилиума специалистов и учёных выступили Испанское общество эпидемиологии, Испанское сообщество общественного здравоохранения и управления здравоохранением и Ассоциация эпидемиологии. Мероприятие состоится в испанском Леоне с 8 по 10 сентября

Организаторы мероприятия уже заявили, что они хотят, чтобы научные сообщества стали ориентиром при принятии политических решений в отношении здравоохранения.