Варшава, 6 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 6 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 никто не умер.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 890 666 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 379. В больницах страны по состоянию на 6 сентября находятся 529 пациентов с COVID-19, из них 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.