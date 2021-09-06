Барселона, Испания, 6 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В испанской Каталонии за минувшие сутки зарегистрировано 364 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Женералитата Каталонии.

Ilya Bogin Каталония

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Таким образом, с начала пандемии в Каталонии зарегистрировано 968 488 подтвержденных случаев коронавируса.

Также за последние 24 часа в регионе было зарегистрировано 14 смертей от последствий COVID-19, а общее количество смертей составило 23 547.

Что касается госпитализированных пациентов, то их число составляет 959, что на 25 больше, чем сутками ранее.