Подгорица, 6 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Черногории 47,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 41,5 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Yarregion.ru Вакцина

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На данный момент введено 404 847 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 215 264 человека или 34,7 процента, а вторую — 189 583 человека или 30,6 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация в Черногории началась 4 мая 2021 года.