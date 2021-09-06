Москва, 6 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за внесение изменений в закон о госзакупках, так как действующая редакция не способствует развитию и поддержке прогресса в этой сфере.

Duma.gov.ru Заседание Госдумы

«Потому что 44-й федеральный закон, регулирующий закупки, абсолютно в этом плане не учитывает достижения, прогресс и более того, не способствует развитию прогресса», — констатировал Володин в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Изменение норм — совместная задача парламентариев и правительства РФ, отметил он.

«Это наша будущая задача вместе с правительством и профильными ведомствами сделать все для того, чтобы законы о закупках были нацелены на поддержку прогресса, мотивировали. Сейчас этой мотивации нет», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы находится с рабочей поездкой в Тверской области, он намерен ознакомиться с работой Тверского механического завода электротранспорта, который обеспечивает полный цикл производства алюминиевых кузовов для трамваев.

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