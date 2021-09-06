Эр-Рияд, 6 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Нефтегазовая государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии. Об этом 6 сентября сообщило агентство Bloomberg.

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При этом отмечается, что снижение произошло более чем в два раза по сравнению с ожидаемой ценой. Так, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light на 1,3 доллара за баррель. Таким образом, премия к данному сорту составит $1,7 за баррель. В свою очередь опрошенные агентством аналитики ожидали понижения на 0,6 доллара.

Что касается цен на октябрьские поставки своей нефти в США и Европу, то саудовская компания сохранила их на прежнем уровне.

Напомним, на прошлой неделе страны — участницы ОПЕК+ договорились сохранить утверждённый ранее план по наращиванию добычи нефти. Так, в октябре добыча нефти будет увеличена на 400 000 баррелей в сутки. На столько же она вырастет и в сентябре 2021 года. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, нефть 3 сентября успела передвинуть одномесячные максимумы до $73,67 за баррель, но не смогла удержать позиции и скорректировалась во второй половине дня. Котировки сползли в район $72,40, продолжив отступление в начале новой торговой недели. Сегодня, 6 сентября, нефть марки Brent открылась гэпом вниз, отметив минимумы в зоне $71,50 за баррель.