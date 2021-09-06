Веллингтон, 6 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Новой Зеландии, связанная с распространением «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции, позволяет ослабить ковид-ограничения в стране. Об этом 6 сентября в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает австралийский телеканал Nine News.

(сс) Ballofstring Тестирование на COVID-19. Новая Зеландия

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По словам Ардерн, вся территория Новой Зеландии за пределами Окленда перейдет на второй уровень аникоронавирусных ограничений в ночь на 7 сентября, в то время как население Окленда, центра нынешней вспышки коронавируса, будет жить в состоянии жесткого локдауна как минимум до 14 сентября.

При ограничениях второго уровня гражданам следует носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, если они находятся внутри таких закрытых помещений, как больницы и места проведения мероприятий. Число участников публичных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, не должно превышать 50 человек; мероприятий, проводимых на открытом воздухе, — 100 человек.