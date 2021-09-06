Москва, 6 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Провести амнистию «серых зарплат» предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

40.мвд.рф Зарплата в конверте

«Вывод экономики из тени мог бы привести в чувство и пенсионную систему, и здравоохранение, и региональные и местные бюджеты, которые формируются за счёт НДФЛ. Поэтому мы предлагаем провести амнистию для «серых» зарплат на удобных для государства, граждан и компаний условиях», — предложил Миронов.

Амнистия должна носить временный характер, полагает он.

Предполагается, что за время ее действия предприятия и сотрудники смогут задекларировать реальные зарплаты без штрафов и санкций, а также получить по согласованию с властями отсрочку по уплате налогов на срок до 6 месяцев или списать часть долга.

По данным Минфина, объём «серых» зарплат в России может достигать 10 трлн рублей в год.