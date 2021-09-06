Минск, , 11:35 — REGNUM Власти Белоруссии уведомили посольство России о задержании в Бресте гражданки РФ Ирины Викхольм, которая обвиняется в клевете на президента республики Александра Лукашенко после инцидента с самолётом Ryanair. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Маскалев.

Задержание KlausHausmann

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом. Тем не менее, отметил пресс-секретарь, российская сторона запросила консульский доступ, и представители Генконсульства РФ в Бресте встречались с российской гражданкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданка России София Сапега, которая была задержана вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем во время экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске 23 мая, была переведена под домашний арест.

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