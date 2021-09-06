Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 189 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на два человека меньше, чем днем ранее, и на 12 меньше, чем неделей ранее. Об этом 6 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в городах Кириши (19) и Кудрово (17).

Общее количество заразившихся за время пандемии в Ленобласти составляет 64 246 человек. За последние сутки выписали по выздоровлению в Ленобласти 72 человека, а общее число выздоровевших от ковида в регионе составляет на сегодня 50 369 человек.

От COVID-19 в Ленинградской области скончались за время пандемии 2420 человек, в том числе два человека умерли за последние сутки. Это на один случай больше, чем сутками ранее.