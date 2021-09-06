Сеул, 6 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. 6 сентября в Южную Корею доставили 2,55 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 13:38 по местному времени. Это пятая партия препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров представителей правительства Южной Кореи и компании Moderna была достигнута договорённость о поставке 7 млн доз вакцины.

Читайте также: Компания Moderna поставит в Южную Корею 7 млн доз вакцины от COVID-19

К настоящему моменту из обговорённого объёма Южная Корея получила 6,7 млн доз вакцины Moderna, что составляет 96,4% от общего обещанного количества вакцины.