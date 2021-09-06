Кишинёв, 6 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко сменила номер телефона и смартфон из-за волны негативных сообщений, которые стали приходить в её адрес. Об этом она 6 сентября сообщила в соцсети Facebook.

Смартфон

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Глава минздрава отметила, что номер телефона у неё не менялся с 2001 года и был широко известен. До недавнего времени ей не писали гневные сообщения.

«Колония сапрофитов (организмы, питающиеся распадающимися органическими веществами, — прим. ИА REGNUM) сделала мне «хорошее» дело. В действительности сделала, потому что я давно хотела сменить номер, но мне было лень вникать во всю информацию, связанную с этим», — написала Немеренко.

Она добавила, что также сменила смартфон, на который не стала устанавливать приложение Facebook и мессенджеры.

Напомним, в августе Немеренко объявила, что все непривиые от COVID-19 учителя в Молдавии должны будут за свой счёт каждые 14 дней сдавать тесты на коронавирус. Она также заявила, что те учителя, которые не хотят вакцинироваться, должны уйти из профессии. Позже за призыв увольняться Немеренко извинилась.