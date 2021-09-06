Москва, 6 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. К концу 2021 года безработица в России может усилиться, но не выше 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Безработица характеризуется небольшими сезонными колебаниями — ниже летом и выше в зимние месяцы, — сказал он. — Поэтому ближе к концу года, скорее всего, можно ожидать небольшого роста уровня безработицы, но не выше 5%. В целом безработица достигла докризисных показателей, причем она снизилась значительно быстрее, чем ожидало большинство экспертов. В числе причин такой динамики можно отметить значительный рост в 2021 году количества вакансий как в государственных службах занятости, так на интернет-порталах, опередивший и прошлогодний уровень, и допандемийные показатели».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ сокращению уровня безработицы может способствовать заполнение жителями России вакантных рабочих мест массовых профессий.