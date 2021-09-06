Москва, 6 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Нефть 3 сентября успела передвинуть одномесячные максимумы до $73,67 за баррель, но не смогла удержать позиции и скорректировалась во второй половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Котировки сползли в район $72,40, продолжив отступление в начале новой торговой недели. Сегодня, 6 сентября, нефть марки Brent открылась гэпом вниз, отметив минимумы в зоне $71,50 за баррель.

Примечательно, что цены пошли на спад, несмотря на ослабление доллара, который продолжил дешеветь перед выходными на слабой экономической статистике — ключевой отчет по рынку труда показал, что в августе занятости в несельскохозяйственном секторе США выросла всего на 235 тыс. против прогноза +750 тыс.

Более того, рынок проигнорировал и отчет Baker Hughes, который отразил сокращение числа действующих буровых установок сразу на 16 единиц, до 394 штук. Впрочем, трейдеры расценили это как временное явление из-за недавнего урагана.

При этом участники рынка сделали акцент на решении саудитов снизить октябрьские цены на все сорта нефти для азиатских клиентов. Также в начале недели попытки восстановления Brent сдерживает восходящая коррекция доллара.

Пока давление на цены сохраняется, внимание трейдеров направлено на 100-дневные и 20-дневные скользящие средние, который проходят на $70,90 и $70,20 за баррель соответственно. Эти SMA могут выступить в роли уровней поддержки и защитить психологическую отметку $70», — считает эксперт.

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