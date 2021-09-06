Москва, 6 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Прошедшая неделя была довольно успешной для российской валюты. Торги 3 сентября рубль закрыл на отметке в 73,85 руб. за доллар, в моменте опускавшись до месячных минимумов в 72,55 руб. Евро на закрытии торгов стоил 86,47 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Американская валюты продолжает дешеветь после речи Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в которой инвесторы не услышали намеков на скорейшее сворачивание программы количественного смягчения. Доллар уже упал почти до 1,19 единицы за евро.

На этом фоне укрепляются многие валюты развивающихся рынков, в том числе и рубль. На российскую валюту положительно влияют цены на нефть, которые вернулись на прошлой неделе к $74 за баррель, а также приток иностранных инвесторов в ОФЗ.

Рубль остается привлекательным для carry-trade, и на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ 10 сентября будет и дальше интересен на горизонте 3−4 месяцев.

Сегодня, 6 сентября, не работает американский фондовый рынок — в США празднуется день труда, поэтому волатильность может быть ниже, чем обычно, а объемы торгов гарантированно сократятся.

Предполагаемый коридор движения на сегодня — 72,60−73,20 рубля за доллар и 86,20−87,00 рубля за евро», — считает эксперт.

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