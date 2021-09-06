Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге резко уменьшилось число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции, однако увеличилась смертность от COVID-19. Снижение суточной выявляемости после выходных уже стало «традицией». Затем цифры столь же резко возрастают.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Автомобиль скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Как сообщили 6 сентября в федеральном оперштабе, за последние сутки в регионе подтверждено «всего» 690 случаев заражения коронавирусом. Это на 667 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Выздоровели за 5 сентября 590 человек, на 159 человек больше, чем сутками ранее.

Однако показатель суточной смертности увеличился: за последние сутки в Петербурге констатировали 40 летальных исходов, первопричиной которых стал COVID-19. Это на четыре случая больше, чем в предыдущий день. Летальность болезни в городе составляет 3,56%.

Нарастающим итогом в Северной столице за время пандемии выявлено 583 963 случая коронавируса, вылечились 558 747 человек, скончались 20 803 человека.