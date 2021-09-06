Симферополь, 6 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Республике Крым за последние сутки подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 сентября. Сутками ранее, 5 сентября, сообщалось о 256 новых случаях.

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За минувшие сутки выздоровевшими после COVID-19 признаны 47 человек. Также зарегистрировано десять новых летальных исходов среди пациентов с ковидом. На 6 сентября в стационарах с пневмонией и коронавирусом остаются 2 574 человека — за последние сутки выписан был 121 пациент, госпитализированы 129 человек. Дома лечатся 4 874 человека.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 72 624 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 089 человек. Скончались от ковида 2 279 человек.