Канберра, 6 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Австралийской столичной территории выявили 11 новых местных случаев заражения коронавирусом, девять из которых связаны с известными случаями или кластерами. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сейчас столичные органы общественного здравоохранения пытаются установить происхождение последних двух случаев.

В настоящее время одиннадцать пациентов с COVID-19 находятся в больнице. Один из них борется за свою жизнь в реанимации. Ранее его подключили к аппарату ИВЛ.

За последние 24 часа в Канберре было проведено 2 488 тестов на коронавирус, однако этого недостаточно, подчеркивают власти столицы.