Анкара, 6 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Продукты питания, способствующие снижению и удержанию в определенном диапазоне уровня сахара в крови, назвал диетолог Гизем Гермюш. Он рассказал об 5 сентября в статье для турецкой газеты Sözcü.

Pixabay.com Сахарный диабет

Как отметил диетолог, для этого необходимо употреблять в пищу продукты с низким гликемическим индексом, к каковым, в частности, относится рыба, которую стоит употреблять не менее трех раз в неделю.

«При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара вы заметите, что уровень сахара в крови также уравновешивается. Однако здесь следует соблюдать меру», — указал он.

Также Гермюш посоветовал из-за высокого содержания растительной клетчатки не менее двух раз в неделю употреблять в пищу бобовые, а также есть красные плоды, которые являются полезными из-за своей волокнистой структуры и являются источником антиоксидантов.

Помимо того, диетолог отметил полезные свойства фундука, миндаля и грецких орехов, способных, по его словам, при употреблении с углеводной пищей регулировать в крови уровень сахара. При этом он отметил, что орехами не надо злоупотреблять при колебаниях сахара в крови и изжоге.

Кроме этого, Гермюш рекомендовал включить в питание йогурт и яйца для того, чтобы предотвратить резкое падение или повышение уровня глюкозы в крови.

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