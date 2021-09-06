Мельбурн, Австралия, 6 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Министр жилищного строительства австралийского штата Виктория Ричард Винн 6 сентября объявил о новой программе снижения арендной платы для жителей штата, которые потеряли значительную часть дохода за время локдауна и изо всех сил пытаются платить за аренду жилья. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Мы полагаем, что это важная инициатива, целевая инициатива, которая действительно существенно изменит жизнь людей», —заявил Винн.

Финансовая помощь правительства Виктории будет предоставляться тем съемщикам, которые потеряли доход с 27 мая 2021 года в результате пандемии и тратят более 30% своего дохода в виде арендной платы.

Лица, не состоящие в браке, должны зарабатывать менее 62 860 австралийских долларов ($46 тыс.), а супруги должны зарабатывать менее 94 300 австралийских долларов ($69 тыс.), чтобы иметь право на получение субсидий.