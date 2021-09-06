Сидней, Австралия, 6 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. За последние сутки в австралийском штате Новый Южный Уэльс выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусам и три случая смерти от COVID-19. Как заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян в ходе пресс-конференции 6 сентября, число новых случаев заражения достигнет пика в течение ближайших недель. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Бережиклян также отметила, что 40% всего населения штата считаются полностью вакцинированными. Всего в Сиднее и его окрестностях более 70% граждан получили первый компонент вакцины от COVID-19.

«Мы должны иметь в виду, что несмотря на то, что мы ожидаем, что пик заболеваемости придется на ближайшие пару недель, мы можем ожидать, что как только 70% получат второй компонент, жизнь в Новом Южном Уэльсе станет намного лучше», — заявила Бережиклян.